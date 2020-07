Teatro Leone, nuovo polo artistico e sociale

CASTELLEONE (25 luglio 2020) - Era uno dei progetti più ambiziosi tra quelli annunciati in campagna elettorale, e a breve inizierà a prendere forma. Grazie ai fondi del cosiddetto Piano Marshall di Regione Lombardia, entro fine ottobre partiranno i lavori di riqualificazione al Teatro Leone, che il Comune intende trasformare nel fulcro della vita musicale, artistica e sociale della città. Visto nella sua interezza, l’intervento ha un costo complessivo superiore ai 2 milioni di euro, e si compone di quattro stralci. Il primo, da 215 mila euro, somma già a disposizione dell’ente locale, consiste nell’abbattimento delle barriere architettoniche all’ingresso di via Garibaldi – dove col sacrificio di due stalli di sosta verrà ricavato uno scivolo per agevolare l’accesso ai portatori di handicap –, nella sistemazione degli spazi espositivi al piano terra e nella creazione di altri due luoghi: un’aula di musica completamente insonorizzata che potrà essere utilizzata anche come sala prove, e la nuova sede della Pro loco. Idee che confermano la volontà, da parte dell’amministrazione, di valorizzare più pienamente la struttura, senza più doversi limitare all’allestimento di mostre o all’organizzazione di qualche convegno. Il proposito è proprio quello di investire nell’immobile per creare al suo interno un polo non solo artistico ma anche sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO