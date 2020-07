Impianto fotovoltaico a fuoco a San Martino in Beliseto

CASTELVERDE (24 luglio 2020) - Incendio all'impianto fotovoltaico che copre un allevamento di bestiame alla cascina Mazzolari a San Martino in Beliseto. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme. In corso di accertamento le cause. Il titolare riferisce che questa mattina, dopo il nubifragio, era stato scollegato l'impianto ma che verso le 12 ha preso fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO