Auto fuori controllo abbatte cartello stradale e idrante

CREMONA (24 luglio 2020) - Incidente stradale questa mattina in via Eridano, all'intersezione con Piazzale Caduti del lavoro. Una 29 enne era guida della sua Fiat Punto e si stava dirigendo verso viale Po quando in prossimità del piazzale Tamoil, forse a causa dell'asfalto bagnato, ha perso il controllo della vettura, uscendo dalla sede stradale e danneggiando un cartello stradale oltre ad un idrante posto sul piazzale. Per fortuna la conducente se l'è cavata con lievi lesioni e un grosso spavento.

