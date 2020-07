Casa dell’acqua, fonte Ciria già operativa

GRONTARDO (25 luglio 2020) - La fonte Ciria è aperta ed eroga acqua fresca naturale e frizzante a tutti i cittadini. Un nuovo servizio reso possibile grazie a Padania Acque che ha realizzato questa nuova casa dell’acqua che verrà inaugurata il prossimo 5 settembre in concomitanza con l’acqua point che è stato collocato presso la scuola media di Levata.

«La fonte – spiega il vice sindaco Santo Sparacino – è stata posizionata proprio davanti al potabilizzatore, in un luogo di passaggio, lungo la provinciale per Ostiano, a metà strada tra Grontardo e Levata, in modo tale che possa essere accessibile a tutti». Il presidente Claudio Bodini spiega «la casa dell’acqua, un acqua point, una fontanella o il rubinetto di casa sono l’ultima tappa di un viaggio che la natura ha scritto per noi dell’acqua. Anche i cittadini di Grontardo potranno usufruire ed apprezzare la nostra acqua anche gasata e refrigerata».

Per i primi sei mesi l’acqua verrà erogata gratuitamente, poi in base agli accordi tra la società e il comune solitamente si introduce una cifra simbolica per il prelievo pari a 5 centesimi al litro. Il servizio è attivo e fruibile dai cittadini 24 ore al giorno per tutto l’anno.

