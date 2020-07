Cade da cavallo e viene trascinata per decine di metri, serie ferite per una cremonese

BETTOLA (23 luglio 2020) - Una 58enne residente a Cremona è caduta da cavallo ed è stata trascinata per diverse decine di metri, nella prima serata di oggi mentre era impegnata in una passeggiata con istruttore nel Piacentino. La donna, soccorsa e ricoverata in codice rosso, avrebbe riportato una frattura al bacino. Sul posto gli uomini del soccorso alpino Monte Alfeo, del 118 e della Croce Rossa di Farini. Dopo il recupero è stato inviato sul posto anche l’elisoccorso di Parma, che ha trasportato la cremonese in ospedale a Piacenza.

