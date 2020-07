Finarvedi e la Fondazione: Crotti non ci rappresenta

CREMONA (23 luglio 2020) - In merito all'inchiesta in corso sulla presunta distrazione di fondi dalla onlus Uniti per la provincia di Cremona, nata lo scorso marzo per raccogliere donazioni a favore degli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore, la Fondazione Arvedi Buschini in una nota precisa il ruolo di Renato Crotti, indagato dalla Procura.

Così la nota stampa della Fondazione Arvedi Buschini: «Con riferimento alle notizie di stampa relative alle indagini della Procura della Repubblica di Cremona che hanno coinvolto il dott. Renato Crotti, il Consiglio della Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini ribadisce, ad evitare qualsiasi equivoco, che il medesimo non era né il direttore della Fondazione, né “l’uomo di fiducia” di Finarvedi, della quale era solamente dipendente con incarichi di addetto alla comunicazione ed alle relazioni esterne in ambito locale.

Egli ha svolto incarichi di segreteria organizzativa dell’Associazione Onlus Uniti per Cremona per scelta unanime di tutti i componenti, nell’ambito del quale avrebbe dovuto sottoporre all’approvazione del Consiglio qualsiasi operazione di destinazione dei fondi raccolti.

Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini e Finarvedi si riservano di agire nei confronti di chiunque l’avesse danneggiata, direttamente o indirettamente, fermo restando ovviamente il diritto degli indagati a difendersi ed a non essere considerati colpevoli sino ad una sentenza definitiva di condanna.

Ugualmente ci si riserva ogni azione di tutela, anche risarcitoria, contro chiunque accostasse impropriamente la Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini o Società del Gruppo Arvedi alle indagini in corso o ad attività degli indagati, pacificamente del tutto estranee alla Fondazione ed al Gruppo».

