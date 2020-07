Rischio di forti precipitazioni dal tardo pomeriggio fino alle prime ore di sabato 25 luglio

CREMONA (23 luglio 2020) - Regione Lombardia ha diffuso un'allerta arancione per rischio di temporali forti dalle 18,00 di oggi, giovedì 23 luglio, sino alle 06,00 di sabato 25 luglio. Un flusso in quota da ovest, tendente a disporsi da sud ovest, per l'approfondirsi di un'onda depressionaria, con associata aria relativamente più fredda in quota, legata ad una più ampia struttura di bassa pressione presente sull'Europa centro settentrionale, transiterà sul centro-nord nella giornata di domani, venerdì 24 luglio, per allontanarsi rapidamente già sabato 25 luglio. Verso il tardo pomeriggio sera sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, che interesseranno la pianura a partire dalla parte occidentale.

Dalla tarda serata di oggi e fino al primo mattino di domani sono previsti rovesci e temporali tendenti a divenire diffusi e insistenti, con fenomeni localmente di forte intensità, che interesseranno maggiormente dapprima la fascia prealpina, poi la pianura. Seguirà un’irregolare temporanea attenuazione delle precipitazioni. Nella seconda parte della giornata vi sarà una ripresa diffusa delle precipitazioni con fenomeni e formazione temporali in spostamento da ovest a est: in questa fase, oltre ad essere ancora in parte interessata la pianura, i fenomeni riguarderanno soprattutto i settori orientali. Sabato 25 luglio vi sarà una residua instabilità fino al mattino, poi le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi.

Il Comune ha già provveduto a mettere in pre allerta Polizia locale, AEM e Padania Acque in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari. Gli uffici comunali della Protezione Civile terranno monitorato in modo costante l'evolversi della situazione.

