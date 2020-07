Igienizzazione delle mani, il Lions Club Torrazzo dona alle scuole cremonesi 52 totem

CREMONA (23 luglio 2020) - Un bel gesto di generosità e solidarietà a favore degli studenti della provincia. Il Lions Club Torrazzo ha infatti manifestato l'intenzione di donare 52 totem per la collocazione dei dispenser di gel igienizzante alle scuole del Cremonese, più uno all’Ufficio Scolastico Territoriale. Il club di servizio cremonese, d'altra parte, solo pochi giorni fa aveva dimostrato una grande sensibilità nei confronti degli studenti, donando 13 totem al Comune di Cremona affinché venissero posizionati nelle scuole dell'infanzia.

«Intercettando il bisogno di ripartire in sicurezza, abbiamo pensato a un aiuto concreto per le scuole cremonesi che a settembre accoglieranno i nostri ragazzi», ha dichiarato Giampietro Mariotti, presidente del Lions Club Torrazzo.

«Sono molto felice per questa collaborazione che si apre con il Lions Club Torrazzo - ha detto il dirigente dell’Ust, Fabio Molinari -. Anch’io sono socio Lions e ne condivido pienamente i principi etici. Mi fa piacere che il Lions abbia voluto dare un segno di attenzione alle scuole in questa fase di emergenza e mi auguro allo stesso tempo che ci siano ulteriori possibilità di collaborazione anche in futuro a servizio delle scuole e dei nostri studenti. Ringrazio davvero il club, il presidente e tutto il consiglio direttivo per l'attenzione che hanno voluto riservare alle scuole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO