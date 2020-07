“Innesti Inattesi”: storie di comunità in trasformazione durante l’emergenza

CREMONA (23 luglio 2020) - "Innesti Inattesi” è la nuova rubrica di CSV Lombardia Sud pensata per raccontare alcune delle esperienze di solidarietà più inedite, atipiche e innovative avvenute nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia nei mesi dell’emergenza Covid-19. “Innesti Inattesi” è la narrazione di questo collettivo mutamento e, al contempo, uno sguardo lanciato sul possibile futuro che ci attende.

Il CSV, dalla fine di febbraio 2020, si è riorganizzato predisponendo una serie di servizi per rispondere alle molteplici necessità legate all’emergenza, trovando nuove modalità per essere vicino e al fianco del volontariato. «Lavorando nelle quattro province – commenta la presidente di CSV Lombardia Sud Luisella Lunghi - abbiamo visto nascere e crescere collaborazioni del tutto nuove fra realtà associative, cittadini e istituzioni. Abbiamo osservato per esempio organizzazioni reinventarsi completamente per fare fronte a bisogni emergenti, abbiamo sostenuto trasformazioni profonde e repentine nel modo di operare dei volontari per dare vita ad altrettante nuove pratiche. Abbiamo anche cercato di non perdere una visione d’insieme: il panorama che oggi si osserva oggi è quello di un volontariato che in tutti i territori ha dato prova (oltre che di generosità) anche di una straordinaria capacità di resilienza, inventiva e propensione al cambiamento. Un istantaneo movimento orizzontale che ha da subito generato una grande rete della solidarietà destinata a non fermarsi e a portare nuovi buoni frutti nelle nostre comunità.

“Innesti Inattesi” è il racconto dedicato alle rinnovate energie fertili e creatrici di solidarietà e di partnership nelle nostre città. «Perché se il futuro che ci attende è incerto e precario sotto molti punti di vista – conclude Lunghi -, è comunque un futuro da costruire insieme».

Le prime puntate di Innesti Inattesi