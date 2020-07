Al medico Marco Stabile il titolo di «Piacentino dell’anno»

CREMONA (23 luglio 2020) - Il dottor Marco Stabile, cremonese responsabile di Chirurgia plastica dell’Ausl di Piacenza, sarà insignito del titolo «Piacentino dell’anno». Sabato 29 agosto, nell'ambito della Settimana della Letteratura a Bobbio, riceverà il prestigioso riconoscimento legato al suo ruolo determinante nella cura dei malati Covid. È stato infatti il suo team, all’ospedale piacentino di Castel San Giovanni diventato il primo centro Covid in Italia, ad intuire l’importanza dell’uso dell’eparina per curare le trombosi diffuse causate proprio dal virus. E i risultati sono stati ottimi. La manifestazione culturale è organizzata da Edizioni Pontegobbo, Comune di Bobbio e Nordmeccanica Group. Stabile, presidente di Aicpe Onlus, aveva già ricevuto il Premio della bontà in occasione dell’ultima Festa del torrone di Cremona per il suo impegno nella cura di pazienti disagiati in Paesi esteri.

