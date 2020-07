Fuoristrada sulla A21, feriti mamma e bimbo

CASTELVETRO (23 luglio 2020) - Auto fuori strada e due feriti stamattina lungo il tratto di A21 compreso fra Castelvetro e Caorso, poco prima dello svincolo con l’A1. Feriti una donna e un bimbo di due anni, fortunatamente non in gravi condizioni. Sul posto 118, Pubblica assistenza di Monticelli, auto infermieristica da Fiorenzuola, vigili del fuoco di Cremona e polizia stradale di Cremona per i rilievi.

