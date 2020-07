Due piante franano al centro della carreggiata

MONTICELLI (23 luglio 2020) - Intervento dei vigili del fuoco lungo la Padana Inferiore ieri sera per la caduta di due piante al centro della carreggiata. Sul posto anche il sindaco Gimmi Distante, che insieme ad alcuni volontari in attesa dei pompieri ha messo in sicurezza per quanto possibile la strada.

