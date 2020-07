Provinciale allagata, perde il controllo dell'auto e finisce nei campi

SONCINO (23 luglio 2020) - Il violento acquazzone di ieri sera ha causato un incidente a Soncino: è rimasto coinvolto un 56enne di Borgo San Giacomo che poco dopo le 22.30 si è ribaltato nei campi appena fuori dall’abitato comunale, lungo la via Melotta. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale ma si ipotizza che l’uomo abbia perso il controllo del veicolo schiantandosi a lato della carreggiata. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Crema che hanno aiutato il ferito a uscire dall’abitacolo della berlina accartocciata.

Le cause si possono anche rintracciare nel pessimo stato della provinciale 44, praticamente allagata, e totalmente buia a causa di un black out che ha funestato gran parte del borgo per ore intere. Disagi al traffico per la carreggiata ristretta e che sarà poi chiusa per il recupero del mezzo.

Le condizioni del bresciano non sarebbero gravi ma è stato subito portato all’ospedale di Crema per essere medicato e per ulteriori accertamenti. Ha riportato diverse contusioni a causa del violento impatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO