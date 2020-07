CREMONA (22 luglio 2020) - Bomba d’acqua in città e nei centri limitrofi. La forte pioggia mista a vento ha iniziato a battere tutti i quartieri, centro incluso, a partire dalle 21,30, poi è stato un crescendo durato oltre un’ora. A seguito delle decine di allagamenti, il centralino dei vigili del fuoco, alla centrale di via Nazario Sauro, è stato raggiunto da numerose chiamate. Tanti gli interventi per recuperare i rami abbattuti, in particolare quelli che hanno invaso le sedi stradali. La cosa ha interessato anche i giardini di piazza Roma.

