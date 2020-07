Assunzioni in caduta libera, a luglio vince l’incertezza

CREMONA (23 luglio 2020) - Crollano le assunzioni previste dalle imprese per questo mese rispetto al luglio 2019: - 38,6% a livello nazionale e - 48,7 in Lombardia, ed anche la situazione cremonese è da ‘allarme rosso’. Lo certifica il Bollettino del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere ed Anpal. Il calo nazionale delle assunzioni si prospetta più accentuato nell’industria che nei servizi; si riduce anche il numero delle imprese che programmano assunzioni (sono il 10%, contro il 16% di un anno fa). I contratti proposti dalle imprese in questo mese sono prevalentemente a termine, tipologia che cresce di 3 punti percentuali rispetto alo 2019 (59,5% contro 56,3%). Perdono invece terreno i contratti a tempo indeterminato (17% contro 20,2%). Leggero aumento per i contratti di apprendistato (5,4%, + 0,3 punti) mentre diminuisce la previsione per i contratti di somministrazione (8,4%, -1,4 punti). Forte preoccupazione nel mondo sindacale.





