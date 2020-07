Pasti e sanificazioni al centro dell’inchiesta

CREMONA (23 luglio 2020) - Da un lato i pasti caldi preparati da uno che nella vita vende stufe e caldaie. Dall’altro i soldi finiti su un conto corrente in Bulgaria e giustificati con sanificazioni fatte da un gestore di locali notturni (tra l’altro con una procedura di fallimento pendente) che dal 10 febbraio scorso ha avviato una attività di procacciatore d’affari. Nell’inchiesta sulla presunta sottrazione di 100 mila euro di fondi ai danni della onlus «Uniti per la Provincia di Cremona», secondo chi indaga il quadro probatorio si rafforza giorno dopo giorno. Non solo. Vi è il sospetto di altre operazioni illecite sul conto corrente della onlus. E questo spiega le pesanti accuse di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, all’appropriazione indebita e all’autoriciclaggio contestate a Renato Crotti, collaboratore di fiducia del cavalier Giovanni Arvedi e segretario della Fondazione «Giovanni Arvedi-Luciana Buschini» messo a gestire la onlus che in piena pandemia ha raccolto 4 milioni di euro di donazioni per sostenere gli ospedali, le case di riposo e le associazioni di volontariato della provincia.

Crotti è indagato in concorso con Attilio Mazzetti, il gestore di locali notturni e procacciatore d’affari che - secondo gli investigatori - avrebbe avuto il ruolo di intermediario, grazie alla conoscenza di Crotti, e con Cristiano Bozzoli, l’imprenditore di caldaie, considerato la «testa di legno» necessaria per emettere le false fatture.

Secondo l’accusa, Crotti avrebbe disposto 5 bonifici a fronte di servizi fittizi. Destinatari: Mazzetti e Bozzoli.

