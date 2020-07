Posizionata la scuola prefabbricata

MONTICELLI (23 luglio 2020) - Nel parco di piazza della Resistenza sono appena stati posizionati i moduli prefabbricati che, da settembre, ospiteranno parte degli alunni dell’istituto scolastico comprensivo. Il discusso intervento, legato come noto ai lavori di riqualificazione dell’edificio che ospita la scuola elementare, ha un costo di circa 170 mila euro necessari per il noleggio dei moduli stessi. Lo spostamento degli alunni in piazza della Resistenza è come noto necessario per evitare problematiche legate al cantiere milionario che partirà fra non molto alla scuola elementare. Si tratta di lavori di adeguamento sismico necessari da tempo e che costeranno circa 1,4 milioni di euro. Nel frattempo continuano anche i lavori di demolizione dell’ex scuola media di via Moro: di fatto l’edificio non c’è più ma sono rimaste le macerie, con le quali una volta triturate vengono riempite le fondamenta.

