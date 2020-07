Nessun contagio e nessun morto a Cremona: è la prima volta dall'inizio della pandemia

CREMONA (22 luglio 2020) - Nelle ultime 24 ore zero contagi e zero vittime in provincia di Cremona ed è la prima volta dall'inizio della pandemia. Scende sotto quota 20 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (17 in totale) con un calo di 4 unità rispetto a ieri. Diminuiscono, seppur lievemente, anche i pazienti nei reparti di degenza che si attestano a quota 149 (2 meno di ieri). In Lombardia i nuovi positivi sono 51 e si è registrato un morto.

“I dati di oggi sono particolarmente incoraggianti, nelle province di Cremona, Mantova e Pavia, infatti, non si registra alcun caso di positività. Scende sotto quota 20 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (17 in totale) con un calo di 4 unità rispetto a ieri". Così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta i dati di mercoledì 22 luglio.

