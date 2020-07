CREMONA (22 luglio 2020) - Crollo di calcinacci dal ponte sul Po lato Cremona. Sono intervenuti i vigili del fuoco e l’area di via Lungo Po Europa è stata transennata per questioni di sicurezza. I cedimenti riguarderebbero intonaci e non sarebbero dunque preoccupanti, anche se inevitabilmente l’episodio fa richiamare attenzione sulla necessità dell’intervento di manutenzione già programmato e finanziato (7,5 milioni di euro). Sarà compito della Provincia di Piacenza e a spiegare la fase in corso è l’ingegnere provinciale Stefano Pozzoli: “Abbiamo ricevuto i pareri delle due Soprintendenze, Emilia e Lombardia, per quanto riguarda il vincolo del ponte. Ora stiamo predisponendo gli ultimi elaborati progettuali che dovranno ricevere a loro volta gli ok delle Soprintendenze. Poi ci sarà la gara che dovrà essere europea, dunque i tempi non saranno brevissimi”. L’auspicio è che il cantiere possa partire nel 2021.

