Il parroco: «Arrivederci 'Alfred', ci ritroveremo»

CASTELVETRO (22 luglio 2020) - La chiesa di San Giovanni Battista non è riuscita ad ospitare i tanti che stamattina hanno voluto essere presenti al funerale del motociclista 58enne Giuseppe Alfredo Allegri, morto sabato sera in un tragico incidente. L’obbligo del distanziamento ha costretto molte persone ad attendere il feretro all’esterno. Per dirgli “arrivederci”, come ha sottolineato il parroco don Massimiliano Camporese, perché “i cristiani sanno che si ritroveranno in Dio”. Il sacerdote, prima dell’omelia, ha letto un toccante messaggio di un amico fraterno di ‘Alfred’.

