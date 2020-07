Dolore e commozione per l'ultimo saluto a Fabio

GRUMELLO (22 luglio 2020) - Dolore e commozione. Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Grumello gremita questa mattina, per il funerale del 48enne Fabio Persico, morto annegato domenica dopo un tuffo nel Trebbia. Friuliano di origini ma cremonese d’adozione, lavorava come camionista e aveva la passione per la moto. In tanti hanno voluto rendergli omaggio. Così nella sua omelia il parroco don Francesco Pigola: "Chiediamo al Signore e a Fabio di aiutarci affinché la sua mancanza dia stimolo per apprezzare la vita e le amicizie".

