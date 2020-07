Tragedia al Maggiore, il cantiere rischia il blocco

CREMONA (22 luglio 2020) - Il cantiere dell’ospedale Maggiore in cui giovedì scorso ha perso la vita Claudio Malgarini rimane sotto sequestro. Difficile fare previsioni sui tempi dell’inchiesta che dovrà fare chiarezza sulla morte dell’operaio sessantenne della Bergamasca, rimasto schiacciato sotto trenta lastre che si sono staccate dalle pareti del bunker dove è prevista la collocazione di un acceleratore per la Radioterapia. Alla luce dell’estrema delicatezza del caso, seguito dal sostituto procuratore Ilaria Prette, è probabile che i lavori per il completamento dell’intervento strutturale resteranno bloccati ancora a lungo.

