Raccolta fondi Covid, la verità in pc e telefonini

CREMONA (22 luglio 2020) - Chat, messaggi, mail, documenti. Nei telefonini e nei pc gli inquirenti cercano la verità sui 100 mila euro sottratti alla onlus ‘Uniti per la Provincia di Cremona’, la raccolta fondi, arrivata a 4 milioni di euro, lanciata lo scorso 13 marzo per sostenere gli ospedali di Cremona e Crema travolti dallo tsunami Covid-19. Va avanti l’indagine della Procura nei confronti di Renato Crotti, colui che — di fatto —gestiva la onlus nata con il coinvolgimento di dodici associazioni di categoria e della stessa Fondazione Arvedi-Buschini, di cui era il direttore. Secondo la Guardia di Finanza, Crotti avrebbe disposto cinque bonifici sospetti, iniettando liquidità sui conti correnti del cremasco Attilio Mazzetti, gestore di bar e discoteche in fallimento, e della New Syriuos con sede a Borghetto Lodigiano, società di Cristiano Bozzetti, lui di Pizzighettone, imprenditore che vende stufe e caldaie, tutti indagati, in concorso, di associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita, alla truffa e all'autoriciclaggio ai danni della onlus. Le carte dell’inchiesta parlano di movimentazioni sospette, di denaro dirottato su due conti correnti esteri, in Bulgaria e in Gran Bretagna, intestati a Mazzetti. E di fatture false (o inesistenti) per mascherare le sottrazioni illecite con la fornitura di 750 pasti caldi alla cooperativa Eco Company di don Alberto Mangili.

