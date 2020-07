Ospedale Maggiore, esami del sangue: da lunedì 27 si cambia

CREMONA (21 luglio 2020) - Da lunedì 27 luglio il Centro prelievi dell’Ospedale di Cremona amplia l’orario di apertura al pubblico - dalle 7.30 alle 11.30 - e raddoppia il numero dei prelievi giornalieri che passano da 100 a 200.

“Una scelta – spiega Giuseppe Rossi (Direttore generale ASST di Cremona) - motivata dal desiderio di rispondere alle numerose e legittime istanze dei cittadini. Siamo consapevoli e soprattutto dispiaciuti per alcune difficoltà di accesso al servizio determinate dal rispetto del distanziamento sociale che ha necessariamente cambiato le nostre abitudini”.

“Stiamo lavorando al meglio delle attuali possibilità per implementare gradualmente la riapertura dei servizi in un contesto che ridefinisce il concetto di normalità a cui eravamo abituati – aggiunge Rossi. Colgo l’occasione per ringraziare gli operatori del Centro prelievi e del Laboratorio analisi, diretti dalla dottoressa Sophie Testa, per l’impegno e la dedizione professionale mostrata anche in questi mesi di emergenza”.

Per favorire il distanziamento sociale al Centro prelievi si accede solo su prenotazione. E’ necessaria la prescrizione del medico curante.

Orario di apertura : dalle 7.30 alle 11.30

: dalle 7.30 alle 11.30 Prenotazioni : dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 15

: dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 15 Telefono: 0372 405 752 - 0372 405 685

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO