Passa con il rosso, travolge un'auto e scappa

MONTICELLI (22 luglio 2020) - E' caccia alla berlina di colore scuro che lunedì sera verso le 21 è sfrecciata lungo la Padana Inferiore, ignorando il disco rosso del semaforo alle porte del paese e travolgendo una Fiat Panda sulla quale viaggiavano marito e moglie cremonesi. Dopo l’impatto, violento e sicuramente non ignorabile, il conducente dell’auto pirata ha deciso di accelerare senza neppure accertarsi delle condizioni di chi viaggiava sulla Fiat. Fortunatamente l’episodio si è concluso senza feriti, perché i cremonesi non hanno riportato conseguenze preoccupanti a parte lo choc e la comprensibile rabbia, ma non per questo l’accaduto è meno grave. Ora ad indagare sono i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola.

