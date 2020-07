Sindaco e giunta fuori di notte contro i vandali

SORESINA (21 luglio 2020) - «Fare i leoni da tastiera non serve a niente: bisogna denunciare e, se si hanno informazioni utili, condividerle con le forze dell’ordine». Nelle ultime due notti, le auto lasciate in sosta dai soresinesi non hanno subito danni ma la tensione in città rimane alta, e il sindaco Diego Vairani lancia un appello ai cittadini invitandoli a non organizzare ronde fai da te, ricordando che i controlli, anche di sera, vengono svolti. Dai carabinieri, dalla polizia locale e, nel fine settimana scorso, anche dagli stessi amministratori. «Militari e vigili si stanno impegnando a fondo e li ringrazio – continua Vairani – sono state visionate ore e ore di filmati registrati dalle telecamere, ma sin qui non sono emersi indizi certi che riconducano al fenomeno che va in giro a rompere i finestrini delle vetture. Continueremo a cercarlo, ma nel frattempo chi ha subito dei danni non deve limitarsi a sfogare la propria rabbia sui social: sporga denuncia. Diversamente le forze dell’ordine non possono procedere».

I danneggiamenti sono infatti perseguibili solo su querela di parte, e sin qui, al di là delle tante segnalazioni verbali e delle foto postate su Internet, i soresinesi non ne hanno ancora presentate.

