Alcolici a minorenni e mancato rispetto del distanziamento, bar sanzionato

CREMONA (20 luglio 2020) - Nel fine settimana appena trascorso gli operatori della Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura, e della Polizia Locale di Cremona, in pianificata sinergia e a seguito della valutata opportunità di implementare le attività di controllo in coincidenza con il periodo estivo e feriale, a fronte dell’incremento di presenze sul territorio cittadino e, in specie, nel centro storico, anche a fronte di eventuali condotte improprie legate all’assunzione di bevande alcoliche, hanno svolto un mirato servizio di verifica, volto in particolare a riscontrare il rispetto delle normative in materia di somministrazione di alcolici da parte degli esercizi pubblici presenti, in particolare a minorenni, e di distanziamento interpersonale come richiesto dai protocolli anti covid. Nel corso dell’attività è stato accertato che in una attività del centro città venivano serviti alcolici ad un gruppo di ragazzi, composto da 9 minorenni. I giovani venivano tutti identificati, e due di essi risultavano addirittura minori degli anni 16. Pertanto, per l’illecita somministrazione di alcolici ai 7 minorenni di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, sono state contestate al gestore del bar sanzioni amministrative per complessivi 3666,63 euro, mentre per i due minori dei 16 anni è scattata la denuncia in sede penale per la violazione dell’art. 689 c.p..

Durante il controllo veniva inoltre accertato il mancato rispetto del protocollo anti covid riguardante le distanze interpersonali da osservare nei pubblici esercizi, da cui la comminazione della sanzione per euro 800. Infine si riscontrava che un lavoratore presso lo stesso locale era irregolarmente impiegato, il che comportava la contestazione di un ulteriore sanzione per 3600 euro.

Complessivamente, sono state identificate nel locale 47 persone, le cui soggettive posizioni giuridiche sono tuttora al vaglio degli organi inquirenti.

Specifiche attività di controllo, con particolare attenzione rivolta alle serate dei prossimi week end, proseguiranno con puntuale e meticolosa pianificazione, da parte degli specifici settori operativi della Polizia di Stato, come disposto dal Questore di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO