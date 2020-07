Biolchi, dal Po a Rio

PIEVE D'OLMI (21 luglio 2020) - «Questa è la mia famiglia, i miei trisavoli Angelo Biolchi e Maria Riboldi con i loro figli». Marcelo Biolchi, ingegnere brasiliano di chiare origini italiane, anzi cremonesi, non poteva credere ai propri occhi quando ha consultato l’archivio storico online de La Provincia e ha visto pubblicata la foto dei propri antenati. Lì è scattata la molla, contattare il giornale per raccontare la propria storia che ha portato la sua famiglia a emigrare nel 1882 da Ca’ de’ Gatti in Brasile. «Il mio bisnonno – racconta Marcelo, che parla portoghese – partì nel 1882 in piroscafo da Genova per il Brasile con la moglie e quattro figli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO