GRUMELLO (21 luglio 2020) - «Ci mancherai, vichingo con il cuore grande». Gli amici ricordano così, riferendosi al suo amore per la cultura celtica e a quell’aspetto da gigante buono, il camionista Fabio Persico morto domenica dopo un tuffo nel torrente piacentino Trebbia. Quarantanove anni ancora da compiere, aveva un sorriso e una battuta pronta per tutti, sapeva scherzare ma anche dare pacche sulle spalle e aiuto. Quando qualcuno aveva bisogno, che si trattasse di parole di conforto o di quattro chiacchiere spensierate in compagnia, Fabio c’era. E lo si capisce dal fatto che adesso, per lui, ci sono tutti: una mesta processione di amici e colleghi che cercano di stringersi con garbo e affetto alla madre, alla figlia, ai fratelli. Ci saranno anche oggi pomeriggio, quando il feretro arriverà in paese dopo avere lasciato la camera mortuaria del cimitero di Piacenza, dove la salma è stata portata subito dopo il recupero da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino intervenuti in località canoe a Corte Brugnatella: alle 16.30 sarà recitato un rosario, nella chiesa di San Giuseppe in Grumello. Il funerale, invece, sarà celebrato domani mattina alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO