Beppe, l’imbianchino con la passione della moto

CASTELVETRO (20 luglio 2020) - Per tutti era semplicemente ‘Beppe’, così sabato sera lo chiamavano in lacrime la madre e la sorella, accovacciate fra la moto e il lenzuolo alla ricerca di una spiegazione che mai arriverà. Il 58enne Alfredo Giuseppe Allegri ha incontrato il suo tragico destino a pochi metri da casa, qualche istante dopo avere salutato le donne della sua vita: verso le 22 è salito in sella alla sua moto Bmw e ha accelerato in direzione Cremona.

Insieme a un amico, che ha cenato con lui e che lo precedeva su un’altra due ruote, avrebbe dovuto raggiungere un locale in zona Migliaro. Ma mentre l’amico ha varcato la soglia chiedendosi come mai Beppe stava tardando così tanto, il 58enne si è fermato poco dopo il cavalcavia che da località Opiazzi porta a località Cascina Bellina. In uscita da una curva, ha perso il controllo della moto ed è finito in un canale. Nessuno scontro, nessuno sbalzo di centinaia di metri: una caduta che poteva essere banale, ma che invece gli è costata la vita. Contrariamente a quanto era emerso subito dopo l’incidente, ad allertare per primo i soccorsi è stato un agricoltore che era impegnato in lavori in un campo situato nelle vicinanze. I familiari sono giunti subito sul luogo dello schianto.

