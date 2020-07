Nomine: nuovi incarichi in Cattedrale

CREMONA (19 luglio 2020) - Nelle celebrazioni di oggi in Cattedrale sono state annunciate alla comunità le nuove nomine firmate dal Vescovo Antonio Napolioni. La parrocchia di Santa Maria Assunta a Cremona, dopo la morte di monsignor Alberto Franzini avvenuta nello scorso mese di aprile, avrà come nuovo parroco don Antonio Bandirali. Una decisione, quella del Vescovo, che conferma e si inserisce nel percorso di completamento dell’unità pastorale in via di costituzione con le altre parrocchie del centro cittadino: quella dei Ss. Clemente e Imerio e quella di S. Giorgio in S. Pietro al Po, di cui don Bandirali è già parroco. Ricopriva già, invece, il ruolo di pro-rettore della Cattedrale monsignor Attilio Cibolini, ora nominato rettore.

