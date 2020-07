Commercio: «Va meglio, ma restano i problemi»

CASTELVETRO (21 luglio 2020) - A più di un mese dalla riapertura dei confini regionali, il commercio locale stenta a decollare e per concretizzare forme di sostegno gli amministratori comunali hanno nuovamente incontrato gli esercenti. Che hanno messo sul tavolo proposte concrete per il rilancio. «Abbiamo voluto condividere con loro gli aiuti che stiamo mettendo in campo e che riguardano sia le famiglie che le imprese - spiega il sindaco Luca Quintavalla -. Il percorso, condiviso anche con la minoranza, comprende fra le altre cose una riduzione significativa della tassa rifiuti per le attività economiche e commerciali, che potrà andare dal 30% fino al 95% in funzione del periodo di chiusura forzata dell’attività a causa del Covid. Ma pensiamo anche ad un sostegno aggiuntivo al commercio da definire attraverso contributi diretti agli esercizi in difficoltà o buoni spesa da utilizzare in negozi di Castelvetro con modalità ancora da definire». In settimana seguiranno altri confronti, per arrivare all’approvazione di un vero e proprio ‘pacchetto aiuti’ entro fine luglio, sfruttando i 325 mila euro stanziati dal Governo per la ripartenza.

