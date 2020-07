Negli scatti di Adriana l'inno alla vita

CREMONA (18 luglio 2020) - Si chiamano Emily, Luca, Clarissa, Giulio, Leonardo e sono alcuni dei bimbi nati durante la pandemia, immortalati insieme ai genitori dalla fotografa Adriana Gutierrez Tapia, specializzata negli scatti newborn. Ovvero, i neonati.

Questi ritratti, in particolare, fanno parte dell’iniziativa lanciata dal quotidiano Provincia il 28 giugno scorso, dopo il baby boom avvenuto all’ospedale Maggiore: 15 nascite in 24 ore. Da allora, ad ogni nuovo nato il giornale ha fatto dono di un abbonamento di sei mesi all’edizione digitale. Un’iniziativa che dopo avere incassato il sostegno di tanti, compreso quello delle istituzioni, ora si estende: l’editore, accogliendo le molte richieste arrivate, ha infatti deciso che il regalo sarà destinato a tutti i bimbi nati in questo difficile 2020. Dunque, anche quelli nati dal 1 gennaio in avanti.

Per fare richiesta dell’abbonamento basta inviare il certificato di nascita all’indirizzo di posta elettronica diffusione@laprovinciacr.it. A questa iniziativa editoriale si aggiunge come detto anche il dono realizzato dalla fotografa Adriana Gutierrez Tapia. Per avere anche la fotografia, che potrà poi essere pubblicata sul quotidiano, è necessario contattare direttamente Adriana Gutierrez all’indirizzo di posta elettronica adrianagutierrezphotography@hotmail.com allegando (o comunque compilando) una liberatoria firmata da entrambi i genitori.

