Senza casco, patente, assicurazione: 6 mila euro di multa

SORESINA (18 luglio 2020) - L’hanno inseguito perché girava senza casco e, alla vista degli agenti, ha avuto la brillante idea di accelerare per tentare di seminarli. Ma gli operatori della polizia locale di Soresina non immaginavano cosa sarebbe emerso una volta riusciti a farlo accostare. Il giovane fermato girava tranquillamente con un vecchio Garelli, immatricolato nel 1972, senza aver un solo documento in regola. Né la patente, né l’assicurazione, tantomeno la revisione. Pure la targa era palesemente irregolare. Un filotto di violazioni, una più grave dell’altra, che gli sono costate una serie di verbali dall’importo complessivo superiore ai 6 mila euro. Multa da record per un’infrazione da record.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO