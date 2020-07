Mario Davini festeggia 103 primavere

VESCOVATO (18 luglio 2020) - Un compleanno speciale, quello che ieri pomeriggio ha festeggiato Mario Davini: 103 candeline spente in un solo soffio. Una festa in forma ristretta, a causa dell’emergenza sanitaria, quella che si è svolta nella sua abitazione dove ancora vive. Presente il figlio Pierardo, giornalista Rai che, nonostante il lavoro lo porti lontano da casa, ogni anno non manca mai. Una giornata non troppo calda, in sottofondo le cicale che friniscono, e un clima di grande festa e spensieratezza tra le mura di casa. E mentre si intona la classica canzone di buon compleanno, Mario ripercorre le tappe della sua difficile ma avventurosa vita. Lui infatti è un grandissimo appassionato del mondo, socio da 86 anni, ovvero dal 1934, del Touring Club con il quale ha partecipato a viaggi davvero unici e indimenticabili. Quelli che porta nel cuore sono le visite a Mosca, San Pietroburgo, Vladimir e Suzdal.

