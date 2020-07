Oggi l'ultimo saluto a Marco Braga

SOSPIRO (18 luglio 2020) - Oggi sarà il giorno più di difficile, quello dell’ultimo saluto. Alle 11 si terranno i funerali di Marco Braga, il 33enne che nella notte tra mercoledì e giovedì è morto in ospedale in seguito a un attacco cardiaco che lo ha colto nella sua abitazione. Nella chiesa di San Siro, a Sospiro, il paese in cui ha sempre vissuto e dove ancora adesso abitava con la compagna Debora, verranno celebrate le esequie. Tantissime le persone che sicuramente vorranno salutare Panta, così lo chiamavano gli amici dell’Asd Polisportiva Primavera di San Daniele Po, e che seguiranno la messa dal sagrato. Un dolore troppo grande e profondo quello che sta riempiendo il cuore della compagna, di mamma Gabriella, della sorella Monia, di familiari, amici e conoscenti.

«Un ragazzo esuberante, brillante, di un’intelligenza vivace. Ma anche un grandissimo professionista e un giovane che credeva nei valori della fede, della famiglia, dell’amore e dell’amicizia. Marco era un giovane di grande gentilezza, garbo, umanità. Grande orgoglio del suo indimenticabile papà Aldo (scomparso un paio di anni fa, ndr)». Così viene ricordato da chi ha condiviso con lui parte della propria esistenza.

Si sarebbe dovuto sposare a giugno con la donna della sua vita, Debora. Le nozze erano però state rimandante ad agosto del prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria, che aveva costretto la coppia a prendere questa decisione. Dottore commercialista, lavorava presso uno studio di professionisti a Cremona. Cresciuto in ambito oratoriano, Marco era molto legato alla struttura parrocchiale del paese fin da quando era ragazzino, dove ha fatto anche l’educatore.

