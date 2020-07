Cagnolino salvato dal Serio Morto

CASTELLEONE (18 luglio 2020) - Un intervento straordinario per un risultato straordinario: il salvataggio di un cagnolino che stava per essere inghiottito dal Serio Morto. Ai vigili capita raramente di dover rispondere a richieste di soccorso di questo genere ma qualche giorno fa, quando al comando di via Garibaldi sono stati segnalati via telefono i guaiti provenienti dal canale, gli agenti di polizia locale di Castelleone non hanno esitato ad entrare in azione, dando prova di abilità anche in emergenze che poco o nulla hanno a che vedere con l’attività di tutti i giorni. Quando il cane è stato individuato, era immerso nell’acqua sino al collo, e annaspava terrorizzato in evidente difficoltà dal momento che non era in grado di risalire lungo la sponda in cemento. Così gli operatori di polizia, addentrandosi in mezzo ai rovi che fiancheggiano la dorsale del Serio, hanno provato ad avvicinare il cagnolino. Col rischio di scivolare nel canale, i vigili si sono sporti verso il giovane meticcio impaurito ed intirizzito dal freddo, e con un'asta dotata di un gancio, dopo alcuni tentativi sono riusciti ad agganciare il guinzaglio e a trascinarlo sulla riva, mettendolo in salvo. Una volta al sicuro è stato proprio il cucciolo, condotto al guinzaglio, a trascinare gli agenti verso l’abitazione della proprietaria, distante qualche centinaia di metri dal punto del ritrovamento.

