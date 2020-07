Asfaltature in via Zaist, Nazario Sauro e rotatoria Zaist-Persico

CREMONA (17 luglio 2020) – Al via da lunedì 20 luglio i lavori di asfaltatura nelle vie Zaist, Nazario Sauro, oltre che alla rotatoria Zaist/Persico. Dato l’elevato traffico presente su queste strade, gli interventi saranno eseguiti in modo da lasciare sempre libera una corsia. Per ridurre i disagi ed agevolare la fluidità della circolazione saranno presenti sul posto agenti della Polizia Locale. Le operazioni si svolgeranno dalle 7,30 alle 20,30. In caso di chiusura delle vie di accesso alla tangenziale sarà posizionata idonea segnaletica di avviso ed indicati i percorsi alternativi. Il termine dei lavori è previsto per venerdì 24 luglio.

