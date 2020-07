Fuori strada sulla provinciale 82: «Un bambino eroico»

GABBIONETA (17 luglio 2020) - È stato il bambino di cinque anni, a bordo della macchina con la mamma ed il compagno ad attirare l’attenzione di un passante e a chiedere aiuto. Angela Migliorati, volontaria della Cremona Soccorso, racconta gli attimi immediatamente successivi all’incidente avvenuto l'altra sera lungo la provinciale 83. «Stavo tornando a casa ad Ostiano quando ho notato il bambino che camminava nel campo e gesticolava chiedendo aiuto, mi sono sporta e ho notato l’auto nel fosso. Ho allertato subito i soccorsi e ho raggiunto gli incidentati nel fosso. Mi sono accertata che il bambino stesse bene, per fortuna è uscito da solo dalla macchina tramite il finestrino rotto, e ho verificato le condizioni della madre e del suo compagno, che era alla guida. Purtroppo non avendo le protezioni adeguate al periodo che stiamo passando, ma solo la mascherina, non ho potuto avvicinarmi ai due adulti che erano comunque coscienti. La cosa che mi ha colpito in tutto questo è stato il coraggio di questo bimbo di 5 anni e mezzo che non ha versato nemmeno una lacrima. La donna semi-cosciente è stata estratta dall’abitacolo solo grazie ai pompieri mentre l’uomo è uscito da solo».

