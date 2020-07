Nuova piazza Cadorna a misura di bicicletta

CREMONA (17 luglio 2020) - Piazza Cadorna al centro di una nuova riqualificazione viabilistica. In giunta è stato approvato infatti il progetto di fattibilità per intervenire su una delle piazze simbolo di Cremona, biglietto da visita con la sua fontana oltre che snodo cruciale del traffico cittadino che lì, già alle porte del centro, arriva dalla tangenziale e dal Piacentino, incanalato fra largo Moreni e viale Po, per poi allungarsi nella parte sud della città attraverso via Giordano. L’intenzione dell’amministrazione, che da sempre ha fatto del potenziamento della rete ciclabile una delle sue priorità, è proprio quella di mettere mano ai percorsi dedicati alle due ruote. Il costo complessivo dell’operazione, già preventivato, è di 25 mila euro. E i tempi previsti per la realizzazione molto stretti: a settembre dovrebbe iniziare il cantiere, comunque non oltre ottobre.

