Signoroni: “Parte un primo lotto di oltre 800.000 euro per interventi sulla rete stradale provinciale”

CREMONA (16 luglio 2020) - “Primo lotto di lavori di asfaltature di strade, in diversi tratti del territorio – ha precisato il Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni -. Il costo complessivo del lotto è pari ad euro 1.078.613,85 di cui euro 845.500,00 per lavori ed euro 230.113,85 per somme a disposizione della stazione appaltante (IVA, spese tecniche, laboratori prove). Le risorse derivano da trasferimenti statali”.

Ha continuato Signoroni: “Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della rete stradale provinciale, consistenti nel rifacimento dei manti stradali tramite fresatura degli strati ammalorati e stesa di nuovo conglomerato bituminoso. Seguiranno nei prossimi mesi altri importanti interventi che vedranno un ulteriore investimento per oltre 4,5 milioni tramite il quale si potrà dare una parziale risposta alle esigenze di mobilità del territorio cremonese”.

Ha concluso il Presidente: “Auspico, quindi, che le Istituzioni sovraordinate destinino adeguate risorse per far fronte alle tante necessità manutentive infrastrutturali, anche sotto il profilo della sicurezza, del territorio”.

