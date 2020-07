«Cremona si può lab», incontro su mobilità e rifiuti

CREMONA (16 luglio 2020) - Ripartono gli appuntamenti del laboratorio Cremona si può Lab, voluto dal sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e dalla coalizione per avvicinare amministratori e cittadini, creando nuove occasioni di confronto, partecipazione e comunicazione. Il percorso chiamato “E-Cremona” e incentrato sulle tematiche ambientali che era iniziato a febbraio con un incontro molto partecipato sul tema del verde urbano, si è bruscamente interrotto a causa dell'emergenza sanitaria. Ora, la Cabina di Regia del Laboratorio ha deciso di riprenderlo con format e modalità nuovi.

Domani, venerdì 17 luglio alle ore 21 è in programma l'incontro misto reale e digitale denominato "Mobilità e rifiuti: fase 3" per riprendere i temi lasciati in sospeso: mobilità sostenibile ed economia circolare. Saranno presenti l’Assessore alla Mobilità del Comune di Brescia Federico Manzoni e il professore del Politecnico di Milano Francesco Casella che porteranno la loro testimonianza e condivideranno opportunità e criticità, anche legate al periodo che stiamo vivendo. Saranno spunti di riflessione che il laboratorio riprenderà poi a settembre con appositi approfondimenti su questi temi più legati nello specifico alla città.

L'incontro in presenza è organizzato al Campeggio di via del Sale seguendo i protocolli anti-contagio ed è aperto a massimo 35 persone e su prenotazione: per partecipare occorre inviare una mail a comunicazione.galimberti@gmail.com specificando nome e cognome. Si potrà seguire l'evento anche sul web in diretta Facebook sulla pagina @galimberticremona.

