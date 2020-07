Auto fuori strada, feriti mamma e figlio di 5 anni

GABBIONETA BINANUOVA (15 luglio 2020) - Incidente questa sera poco dopo le 21 lungo la provinciale 83 che collega Binanuova a Gabbioneta. Una donna residente del bresciano, alla guida di un’autovettura con a bordo il figlio di 5 anni, è improvvisamente uscita fuori strada. Nonostante le cause siano ancora al vaglio dei carabinieri di Ostiano, arrivati sul posto per i rilievi di rito, sembrerebbe che la donna fosse diretta verso il paese in riva all’Oglio. In pochi attimi, lungo quella strada tortuosa, la donna ha perso il controllo della macchina e si è ribaltata nel fosso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cremona che l’hanno estratta dall’abitacolo. Anche i sanitari a bordo di un’automedica e due ambulanze sono arrivati per prestare i primi soccorsi. Per la conducente contusioni e ferite di media gravità, tanto che è stata trasportata all’ospedale di Cremona in codice giallo. Praticamente illeso invece il figlio che è stato comunque trasportato al nosocomio cittadino per accertamenti. Ora spetterà alle forze dell’ordine stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.

