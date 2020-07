'Riparti, Cremona!', concerto d'ottoni per vittime ed eroi del Covid

CREMONA (15 luglio 2020) - Se un linguaggio per raccontare una ripartenza possibile di Cremona si doveva trovare, era naturale che fosse quello delle sette note. E così, davvero, «Riparti Cremona!», la serata organizzata questa sera nel chiostro del Seminario di Cremona dall’Ufficio Scolastico Territoriale, suona – è il caso di dirlo – come un passo avanti in più verso la normalità. La serata, iniziata con un minuto di silenzio, è nata come un omaggio sincero a chi ci ha lasciato, sconfitto dal Covid-19, così come alle tante diverse prime linee, fra medici e paramedici, impegnati ad arginare l’emergenza sanitaria che ha travolto il territorio, ferendolo, da febbraio a oggi.

«Provo immensa gioia vedendovi qui – ha detto il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Cremona, Fabio Molinari, proprio in apertura dell’evento presentato dal giornalista del quotidiano La Provincia Riccardo Maruti —. Abbiamo deciso di organizzare questo evento sostanzialmente per tre motivi: ricordare, ringraziare e ripartire. Abbiamo vissuto momenti in cui la morte ha bussato alle nostre porte con inusitata violenza e senza preavviso. Non dimentichiamo il dolore che abbiamo vissuto. Medici e paramedici sono stati per noi come una famiglia. Cremona deve ripartire per dimostrare innanzitutto a sé stessa che ha le forze per farlo e sicuramente lo farà. Abbiamo scelto la musica perché la musica sa come entrare nelle pieghe più profonde delle nostre vite», ha concluso di fronte a un pubblico nel quale era presente anche Mattia, il giovanissimo cremonese sopravvissuto al Covid dopo una lunga battaglia condotta in terapia intensiva e poi diventato bandiera di speranza per una intera comunità.

Sotto un cielo di stelle, poco dopo le 21, ha preso il via il concerto del Just a Brass Quintet, il quintetto d’ottoni (per l’occasione allargato a sestetto) formato da Pietro Guerini e Matteo Alcaini alla tromba, Simone Bergamini al trombone, Daniel Mor Stabilini al corno, Mirko Cagnoni al basso tuba e Alessandro Morettini alle percussioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO