Il 24 luglio debutta la rassegna Letture sul Po

CREMONA (15 luglio 2020) – La valorizzazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Po e del Morbasco avviene anche attraverso proposte di carattere culturale. Questa la finalità che si propone il progetto Letture sul Po che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cremona, tutti gli altri Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC). Una forma di intrattenimento pensata in modo da coinvolgere i vari territori che si trovano lungo il corso del Po. La rassegna, ideata ed organizzata dal Settore Area Omogenea e Ambiente e dal Settore Cultura del Comune di Cremona, in sinergia con i Comuni del PLIS, trova il suo filo conduttore nel grande fiume, il Po, visto e rivisitato in una chiave innovativa, letteraria e teatrale. Dal 24 luglio al 26 ottobre prossimi sono in programma incontri e serate a tema con l’intervento di attori e scrittori, gruppi di lettura ed esperti.

Letture sul Po è frutto di un’intensa quanto proficua collaborazione tra i Comuni del Parco del Po e del Morbasco e le diverse realtà presenti sul territorio, una sinergia che è riuscita a dare vita ad una vera e propria governace in grado di valorizzare, tra l’altro, la tradizione locale. Una forma di cittadinanza attiva nel contesto locale che sperimenta le proprie diversificate conoscenze sul fiume Po in una chiave diversa, innovativa. Conoscenze che vengono trasmesse attraverso la lettura di opere che si collegano, sotto varie forme, alla storia del Po e delle sue tradizioni.

“La rassegna Letture sul Po - dichiara il vice sindaco Andrea Virgilio - rappresenta un’ulteriore modalità tesa a favorire una più attenta ed anche piacevole conoscenza del PLIS del Po e del Morbasco e soprattutto del grande fiume che caratterizza il nostro territorio. E’ anche questo un modo per scoprire o riscoprire luoghi nel pieno rispetto della loro vocazione, nonché della memoria e della tradizione storica delle persone li ha vissuti e plasmati”. “Il PLIS si configura così come ambito privilegiato entro il quale sviluppare attività di sensibilizzazione ambientale e di conoscenza, attraverso forme e varie chiavi di lettura, di ambienti che hanno necessità di continuare ad essere vissuti, di essere conosciuti e riconosciuti nella loro delicata bellezza e nelle loro potenzialità”, conclude il Vice Sindaco.

Il programma della rassegna sarà contrassegnato da recitazioni e letture da parte di Alberto Branca, Massimiliano Pegorini, Francesca Grisenti e Massimiliano Grazioli. Tra gli eventi che si svolgeranno in varie località, da segnalare, il 28 agosto, alle ore 21, all’Arena Giardino di Cremona, la serata in onore di Sandro Talamazzini, dal titolo Storie e visioni di fiume, con letture a cura di Alberto Branca. Altro appuntamento tra i numerosi in cartellone da tenere in evidenza è quello del 26 settembre, alle 17, quando alla Biblioteca di Castelverde ci sarà un gruppo di lettura dedicato al libro La piena di Andrea Cisi.

Nell'ambito del progetto Letture su Po la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC), in collaborazione con le biblioteche dei Comuni del PLIS aderenti alla Rete, redigerà una bibliografia con libri di narrativa e saggistica sul fiume Po e in alcune serate sarà allestito un punto di prestito di libri dedicati al tema della rassegna (sarà anche possibile iscriversi gratuitamente ai servizi della RBC).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO