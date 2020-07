Addio a Piero Lucini, il teatro la sua passione

SOSPIRO (15 luglio 2020) - Vasto cordoglio per la morte di Piero Lucini, scomparso all'età di 84 anni dopo aver lottato per molto tempo contro un male incurabile. Una persona molto conosciuta che per svariati mandati ha rivestito la carica di consigliere comunale sia tra le fila dalla maggioranza che dell'opposizione a Sospiro. Tra le sue grandi passioni anche il dialetto e le commedie tanto che era uno degli attori della compagnia dialettale I Malgiost.

