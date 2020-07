In Lombardia 30 nuovi contagi e tre decessi

CREMONA (14 luglio 2020) - In una giornata con solo 5.636 tamponi processati in Lombardia sono 30 i nuovi casi di contagio da Covid-19 (uno solo in provincia di Cremona). Tre i decessi nella regione nelle ultime 24 ore (il totale delle vittime sale a 16.760). Prosegue il calo dei ricoverati in Terapia intensiva: ad oggi sono 27 con un calo di 3 unità. Cresce leggermente, invece, il numero dei pazienti ospedalizzati in reparti di Malattie infettive o Medicina generale: attualmente sono 176 con un incremento di 8 unità.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 5.636, totale complessivo: 1.155.050

- i nuovi casi positivi: 30 (di cui 15 a seguito di test

sierologici e 9 'debolmente positivi');

- i guariti/dimessi: 70.461 (+86, di cui 68.381 guariti e 2.080

dimessi)

- in terapia intensiva: 27(-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 176 (+8)

- i decessi: 3, totale complessivo: 16.760

I nuovi casi per provincia:

Milano 5 di cui 3 a Milano citta'

Bergamo 12

Brescia 5

Como 0

Cremona 1

Lecco 0

Lodi 1

Mantova 2

Monza e Brianza 1

Pavia 1

Sondrio 0

Varese 2

