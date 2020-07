Velo ok abbattuto, individuati i vandali

GERRE DE' CAPRIOLI (15 luglio 2020) - Sono state riprese e individuate le due persone che, nella notte tra domenica e lunedì, hanno preso e gettato la colonnina arancione del Velo ok in mezzo ai campi. Questa volta gli autori degli atti vandalici compiuti ai danni degli impianti posizionati per volere dell’amministrazione comunale, hanno un volto. Le microcamere nascoste in punti strategici hanno immortalato i responsabili e i filmati sono stati consegnati ai carabinieri.

L’attività investigativa prosegue dunque a pieno regime e, entro la settimana, il primo cittadino Michel Marchi si recherà in caserma per formalizzare la denuncia.

[GUARDA IL VIDEO]

