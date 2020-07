Vandali in azione, distrutti i finestrini di sei auto

SORESINA (14 luglio 2020) - Vandali in azione nella notte lungo le strade di Soresina. Almeno sei, ma probabilmente di più, le auto alle quali sono stati distrutti i finestrini. Gli episodi, almeno così risulta sin qui, parrebbero circoscritti in un paio di strade: via Matteotti e il parcheggio di via Lombardia. I teppisti si sono accaniti in particolare sulle vetture con carrozzeria bianca, rovinandone almeno quattro, ma la loro furia si è abbattuta anche sui veicoli di altro colore. Ignote al momento le cause.

