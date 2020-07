«Ecco il nostro ponte Morandi. Abbiamo paura»

CREMONA (14 luglio 2020) - Presentati nel giugno del 2019 ai condomini, gli interventi di riqualificazione attesi ormai dal 2015 non sono ancora decollati. E gli inquilini delle tre palazzine Erp di proprietà del Comune in via Giuseppina ai civici 6, 6a e 6b hanno scritto una petizione, già consegnata all’ufficio Protocollo del municipio. «Delle circa 17 famiglie che abitano qui — spiega un gruppetto di residenti della palazzina al civico 6 — hanno firmato una quindicina. Vogliamo sapere quando inizieranno i lavori e soprattutto chiediamo che le passerelle pedonali che ci permettono di accedere alla strada vengano demolite. Vogliamo, invece, che siano messe in sicurezza». Dalla passerella che collega il portone di ingresso della palazzina alla via Giuseppina, infatti, si distaccano pezzi di cemento esponendo all’aria e alla pioggia i tondini d’acciaio. «È un po’ — scherzano, ma non troppo — il nostro ponte Morandi. Abbiamo segnalato la situazione in passato e sono venuti a rimuovere i pezzi in via di distacco. Ma non hanno messo in sicurezza la struttura, dalla quale continua a cadere materiale. Stufi, a maggio abbiamo chiamato i vigili del fuoco che hanno intimato al Comune di intervenire sulla passerella e sui gradini che portano all’ingresso del piano terra, anche questi in pessimo stato. I tecnici del Comune allora hanno messo un’asse di legno per chiudere i varchi della scala e hanno transennato con dei nastri bianchi e rossi le passerelle , vietando il transito». Ma i nastri sono stati strappati e gli inquilini utilizzano ugualmente le passerelle.

